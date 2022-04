Cidades Mutirão oferta 2,5 mil vagas de emprego neste fim de semana em Goiânia; confira Expectativa do Governo é realizar mais de 150 mil atendimentos

Acontece neste fim de semana, 9 e 10 de abril, em Goiânia o 4° Mutirão Governo de Goiás. O objetivo do evento é o preenchimento de 2,5 mil vagas de emprego, além de cursos de qualificações e ações sociais. As vagas ofertadas são para a capital e para Senador Canedo. A ação será realizada na Avenida Firenze com Avenida Cremosa, Jardim Abaporu, na capital. Confira as vagas ofertadas...