Durante o mês de julho, os visitantes do Parque Mutirama poderão doar alimentos não perecíveis destinados a famílias em situação de vulnerabilidade social da capital. É a segunda vez que a Prefeitura de Goiânia, por meio da Agência Municipal de Turismo e Lazer (Agetul) realiza a Bilheteria Solidária.

Em 2021, mesmo com a entrada gratuita no parque - como é até hoje, a capital conseguiu arrecadar mais de 26 toneladas de alimentos, e a expectativa da Agetul é que o número neste ano seja ainda maior, já que é esperado oito mil pessoas em cada final de semana do mês de julho. “Ações solidárias como esta são bem-vindas, e têm o nosso apoio e incentivo”, afirma o prefeito Rogério Cruz (Republicanos).

Segundo a Secretaria Municipal de Educação, os alunos da rede de ensino municipal estão de férias a partir desta sexta-feira (01), quando também começa a alta temporada no Parque Mutirama e no Zoológico, os quais funcionarão normalmente durante todo o mês de julho.

O Parque Mutirama funciona com entrada gratuita de quinta-feira a domingo, das 10h às 16h e o Zoológico, localizado no Lago das Rosas, está aberto ao público para visitação de quarta-feira a domingo, das 08h30 às 17h, com a bilheteria funcionando até as 16h. A entrada custa R$ 5, e a meia-entrada, R$ 2,50. Crianças de 04 a 12 anos de idade e estudantes, mediante apresentação de carteirinha, têm direito à meia-entrada.