‘Não depende só de mim’, diz arcebispo de Goiânia sobre padre Robson de Oliveira

Em entrevista à jornalista Cileide Alves no Chega Pra Cá desta terça-feira (12), programa de entrevistas do jornal O POPULAR, o novo arcebispo de Goiânia, dom João Justino de Medeiros Silva, contou que já esteve pessoalmente com o padre Robson de Oliveira, pivô de uma crise que em 2020 abalou os alicerces da Igreja Católica em Goiás. O religioso explicou qu...