Cidades “Não se fala mais em guerra”: entrevista de ministro de Bolsonaro em Goiânia sobre Rússia viraliza Internautas recuperaram a fala de Gilson Machado após a deflagração dos ataques da Rússia à Ucrânia na madrugada da última quinta-feira (24), que resultou em 137 mortos até agora

Uma declaração do ministro do Turismo do governo Bolsonaro, Gilson Machado, feita em Goiânia sobre o conflito entre Rússia e Ucrânia viralizou nesta semana. Em entrevista ocorrida no dia 16 de fevereiro, Machado disse que o presidente havia levado uma mensagem de paz a Vladimir Putin e que “não se falava mais em guerra”. Os ataques russos à Ucrânia viriam uma semana depois. Na ocasião, Machado foi recepciona...