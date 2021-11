Cidades ‘Não sou louco, sou visionário’, diz Freud sobre vila medieval em Hidrolândia Aos 86 anos, ex-prefeito de Aparecida de Goiânia, Freud de Melo, continua criando estruturas na propriedade que ficou conhecida como cidade medieval, em Hidrolândia

A equipe do POPULAR encontra Freud de Melo, aos 86 anos, na sua fazenda Luar do Sertão, a cerca de 20 quilômetros do centro de Hidrolândia. O homem que ficou conhecido em todo o país, não por seus feitos políticos, mas por ter construído não apenas um, mas dois túmulos com entrada de ar, parece parar o tempo. Lúcido, ágil e enfático ao falar, continua convicto de que...