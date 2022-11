Cidades Número de clubes de tiro cresce seis vezes em Goiás No início de 2019, estado tinha 13 CNPJs de escolas com esse perfil. Em 2022, quantidade saltou para 82. Para especialistas, aumento é fruto de estímulo à cultura armamentista

O número de Cadastros Nacionais da Pessoa Jurídica (CNPJs) ativos de clubes de tiros em Goiás saltou de 13, no início de 2019, para 82, em novembro de 2022. Especialistas apontam que o aumento de seis vezes pode ser explicado pelo estímulo à cultura armamentista promovido, principalmente, pelo governo de Jair Bolsonaro (PL) e apostam em uma retração com as mudanças que...