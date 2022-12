Cidades Número de divórcios registrados em 2022 é o menor em cinco anos em Goiás Índice caiu 8,9% nos 11 primeiros meses do ano em comparação a 2021, e 16,4% quando comparado com 2020

Em Goiás, o número de divórcios registrados em 2022 é o menor em cinco anos. O índice caiu 8,9% nos 11 primeiros meses do ano em comparação a 2021, e 16,4% quando comparado com 2020. No Brasil, a porcentagem chega a 10,4% de queda entre novembro de 2022 e o mesmo período do ano passado. O levantamento divulgado nesta quinta-feira (15), foi realizado pelo Colégio Notarial d...