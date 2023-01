Subiu para 45 o número de escolas em tempo integral na rede municipal de Goiânia. Serão dez unidades a mais disponíveis na capital para o ano letivo de 2023, segundo informou a Secretaria Municipal de Educação (SME).

Os pais ou responsáveis podem fazer a solicitação de pré-matrícula dos alunos novatos do Ensino Fundamental, acessando o site da SME, na aba “e-matrícula”. Neste ano, a Educação Municipal abriu 25.067 novas vagas, sendo 10.091 para estudantes do Ensino Fundamental e 14.976 para a Educação Infantil.

As escolas municipais em tempo integral baseiam-se em uma articulação entre os desenvolvimentos dos núcleos comum e diversificado. O primeiro compreende o cumprimento do currículo nas áreas do conhecimento específico e obrigatório, como Matemática, Língua Portuguesa, Educação Física, Ciências, História, Geografia e Arte. O segundo, por sua vez, engloba áreas como Letramento, Numeramento, Práticas de Leitura e Escrita, Estudos Matemáticos, Tutoria e Higiene e Alimentação.

Confira abaixo a lista com os endereços das escolas em tempo integral de Goiânia: