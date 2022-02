O número de pessoas internadas em leitos de UTI Covid-19 na rede estadual tem caído desde o dia 5 de fevereiro, quando atingiu um pico de 207 leitos ocupados. Até então, desde a chegada da variante ômicron do coronavírus no final de dezembro, havia sido o dia mais grave em total de internações.

Menos de uma semana depois, já são 184 pessoas em estado grave numa das vagas reguladas pela Secretaria de Estado da Saúde de Goiás (SES-GO). Uma queda de 11%.

Durante este tempo, o número de leitos disponibilizados pela SES-GO aumentou, passando de 248 para 266. Com isso, a taxa de ocupação, que já chegou a mais de 90% em janeiro, agora está em 71,04%.

Em entrevistas recentes, o secretário estadual de Saúde, Ismael Alexandrino, afirmou que o pico dos casos de Covid-19 nesta nova onda seria nas primeiras semanas de fevereiro, começando a cair mais rapidamente a partir da segunda quinzena do mês.

Goiânia

Já na rede municipal de Goiânia, o número de pessoas internadas estabilizou em 136 há uma semana, com pequenas variações em alguns dias. Na semana passada, os leitos de UTI Covid-19 regulados pelo município atingiram um pico de 148 ocupados.

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) aumentou o total de leitos para casos graves da doença, indo de 176 para 190 desde quarta-feira (9).

Os dados estão disponíveis no boletim integrado divulgado diariamente pelo Ministério Público do Estado de Goiás (MP-GO) com base em informações repassadas pelas duas pastas da Saúde.