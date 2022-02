Cidades Número de mortes em Petrópolis sobe e chega a 176; buscas entram no 7º dia Segundo os dados da Polícia Civil há ainda 139 pessoas desaparecidas, até as 9h30 da manhã desta segunda-feira (21)

O número de pessoas mortas em Petrópolis, na região serrana do Rio de Janeiro, chegou a 176 na manhã desta segunda-feira (21). As equipes do Corpo de Bombeiros ainda trabalham para encontrar os desaparecidos na cidade, no 7º dia de buscas depois do temporal que atingiu a região. Segundo os dados da Polícia Civil há ainda 139 pessoas desaparecidas, até as 9h30 da man...