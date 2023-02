Pelo terceiro ano seguido, o número de crianças que nasceram em Goiás apresentou queda e agora atingiu o menor patamar dos últimos 11 anos. A informação foi divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) com dados coletados até o primeiro trimestre de 2022.

De acordo com o IBGE, nasceram 89.852 bebês em Goiás em 2021, o que representa o resultado mais baixo desde 2010. No ano anterior, a queda de nascimentos foi de 2,1% em 131 dos 246 municípios goianos.

A gerente da pesquisa, Klívia Brayner, avalia que a redução nos nascimentos pode estar ligada à pandemia da Covid-19. "Talvez tenha gerado insegurança entre os casais, fazendo com que a decisão pela gravidez tenha sido adiada”, ressalta.

Segundo dados do IBGE, os municípios goianos com maior queda de nascimentos são Trindade com 9,7%, Valparaíso de Goiás com 6,9%, Goiânia com 4,3%, Senador Canedo com 2,6% e Rio Verde com 1,3%.

Além disso, a pesquisa também aponta os meses em que mais bebês vieram ao mundo em Goiás. A maior parte dos goianos tiveram filhos em março, mas abril e maio também foram meses com muitos nascimentos. Já os meses com menores registros de nascimentos foram fevereiro, agosto e novembro.

