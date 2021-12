Cidades Número de pinguins aumenta 20% na temporada Quantidade de espécimes até o momento foi contabilizada em 6.747

O Projeto de Monitoramento de Praias, executado pela Petrobras para condicionante de licenciamento ambiental do Ibama, registrou até o momento 6.747 Pinguins de Magalhães (Spheniscus magellanicus) no litoral brasileiro este ano, na temporada de migração que está finalizando. A temporada anual ocorre, em geral, de junho a novembro. O coordenador geral do PMP da Baci...