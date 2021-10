Cidades Na contramão mundial, Brasil aumenta emissões de CO2 em 2020 Segundo relatório do Observatório do Clima, alta foi de 9,5%

As emissões brasileiras de gases do efeito estufa aumentaram 9,5% em 2020, informou o relatório publicado nesta quinta-feira (28) pelo Observatório do Clima com dados do Sistema de Estimativas de Emissões de Gases de Efeito Estufa (SEEG). O resultado vai na contramão do mundo, que reduziu as emissões em quase 7% por conta da pandemia de Covid-19. Segundo o docu...