A equipe do Hospital Estadual de Luziânia (HEL) está trazendo o clima da Copa do Mundo para a maternidade. Os recém-nascidos na unidade estão recebendo toucas decoradas em verde-amarelo para, além de se manterem aquecidos durante a época de chuvas, aumentarem a torcida para a seleção. A coordenadora do centro obstétrico da maternidade do HEL, Adrienne Câmara, fala num atendimento que vai além da assistência técnica.

Toda a mobilização começou de forma voluntária num grupo de enfermeiras que estavam de plantão, mas acabou contagiando todos funcionários do hospital. A enfermeira Jéssika Fernandes, que iniciou o movimento, fala em um atendimento humano e acolhedor. “Realizo uma assistência que eu gostaria de ter recebido durante o meu parto”, revela.

