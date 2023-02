A trancista Thais Medeiros de Oliveira, de 25 anos, internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) da Santa Casa de Anápolis após cheirar pimenta, segue em estado grave. Mas, de acordo com o namorado dela, que esteve no hospital e conversou com a equipe médica no fim da tarde desta segunda-feira (20) , há esperança de que Thais saia do hospital com vida.

Ao POPULAR, Matheus Lopes contou que o médico responsável pelo caso de Thaís explicou para a família que foram realizados exames neurológicos na jovem na manhã desta segunda-feira (20).

“O médico nos falou que o exame foi feito e que a pressão e a pneumonia dela estão controladas e também que ela não teve mais febre. Ele nos disse que retiraram a sedação para que ela possa acordar nas próximas horas. O estado continua grave, mas ele (o médico) nos deu esperança de que ela pode sair do hospital com vida”, afirmou.

Entenda o caso

Segundo Matheus Lopes de Oliveira, namorado de Thais, ela estava almoçando na casa dele, na Vila Jaiara, em Anápolis, a 55 km de Goiânia, quando a jovem passou mal. "Ela estava com meus pais na cozinha e entraram em assunto de pimenta. Então ela passou a pimenta no nariz e cheirou, então a garganta dela começou a coçar e logo em seguida ela já foi perdendo as forças e a levamos para o hospital", explicou o namorado.

Matheus contou que, a princípio, ela foi levada para o Hospital Evangélico Goiano (HEG), onde foi necessário reanimá-la. Depois, foi encaminhada à Santa Casa, onde segue internada. De acordo com a mãe da jovem, ela já passava mal antes do contato com a "pimenta bode".

