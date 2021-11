O Governo de Goiás em conjunto com a Organização das Voluntárias (OVG) já preparam o Natal do Bem 2021, que ocorrerá no Centro Cultural Oscar Niemeyer (CCON), em Goiânia, entre os dias 1º e 26 de dezembro, em virtude da Praça Cívica estar recebendo as obras do anel interno do BRT.

Durante a celebração, o público irá conferir um show de luzes e cores na decoração cheia de peças natalinas iluminadas que serão instaladas em todo o centro cultural. O Natal do Bem 2021 também contará com apresentações artísticas gratuitas no palco do Palácio da Música.

Para que haja participação de toda a população, a OVG firmou parceria com a Rede Metropolitana de Transportes Coletivos (RedeMob), que irá criar linhas de ônibus exclusivas até o evento. As linhas partirão dos terminais Praça da Bíblia e Isidória com intervalo de uma hora, nos dias da semana, e a cada 40 minutos, aos sábados e domingos, permanecendo em rota das 18h às 23h, entre os dias 1º e 26 de dezembro.



Brinquedos

O Governo de Goiás adquiriu 500 mil brinquedos para distribuir nos 246 municípios goianos. Durante todo o mês de dezembro, carrinhos, bonecas, bolas de futebol e vôlei, serão distribuídos às crianças para garantir a elas o direito de brincar e um natal com alegria para as famílias em situação de vulnerabilidade social.