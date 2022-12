O Natal do Bem, com estrutura montada no Centro Cultural Oscar Niemeyer (CCON), foi inaugurado na noite deste sábado (3), em Goiânia. A abertura contou com a tradicional Cantata de Natal, apresentada pelo Coro Infantil Gustav Ritter, além de Parada Natalina com desfiles temáticos e participação de personagens fantasiados. A visitação ficará aberta ao público até 1º de janeiro de 2023.

Quem passar pelo local, decorado com 800 mil pontos de luz, terá acesso à Vila de Natal e a espetáculos, dança e música. O governador, Ronaldo Caiado, e a presidente de honra da Organização das Voluntárias de Goiás (OVG) e coordenadora do Gabinete de Políticas Sociais (GPS), primeira-dama Gracinha Caiado, também ressaltaram que, a cada meia hora, ônibus saem dos terminais Praça da Bíblia e Isidória em direção ao CCON. O centro também conta com estacionamento para carros, com 2.400 vagas gratuitas.

Em sua última edição, a Vila de Natal do Natal do Bem recebeu um público recorde de visitantes. Foram quase 200 mil pessoas, entre adultos e crianças. Para 2022, a expectativa do governo do Estado é de que esse número seja ainda maior.

Em todos os dias de visitação haverá distribuição de pipoca e algodão doce, e apresentações de bailarinos, atores circenses, cantores e acrobatas. O evento conta ainda com uma Vila Gastronômica e várias opções de brinquedos. A organização também informou que, diariamente, acontecerão projeções mapeadas e a cerimônia de acendimento das luzes, com o “Guardião da Luz”.

