Uma pessoa morreu e cinco ficaram feridas após uma embarcação naufragar na noite deste sábado (4), no Lago Azul, em São Simão, no sul de Goiás. Segundo o Tentente Abel César Filho, do Corpo de Bombeiros de Quirinópolis, eles tentavam atravessar uma ilha quando foram atingidos por uma tempestade.

O tenente, que trabalhou no resgate, disse que na canoa estavam o barqueiro, um casal com uma filha de aproximadamente 15 anos, e outro casal, totalizando seis pessoas. De acordo com o bombeiro, todos estavam usando colete salva-vidas, mas uma mulher acabou se afogando e morreu.

Os cinco sobreviventes foram levados para o Hospital Municipal de São Simão e permanecem em observação.

Quando a canoa naufragou, uma mulher e a filha se apoiaram em um tambor de gasolina, mas acabaram queimando as mãos. O marido dessa mulher e o canoeiro se agarraram em uma garrafa térmica. Já o outro casal, a mulher se soltou do marido e acabou se afogando. O homem conseguiu boiar na água.

O acidente aconteceu por volta das 19h e as vítimas foram resgatadas por volta das 3h da madrugada.