Cidades Nerópolis é segunda cidade com meia-tarifa no transporte coletivo Benefício assegura que os passageiros das linhas selecionadas possam utilizar o ônibus dentro do município pagando apenas R$ 2,15 para circular internamente

Os usuários do sistema de transporte coletivo metropolitano da cidade de Nerópolis, a 36 quilômetros (km) de Goiânia, serão os próximos a utilizar o benefício da Meia Tarifa para a locomoção nas linhas internas do município. Esta é a segunda cidade da região metropolitana a ter a implantação do serviço, que foi iniciado no dia 17 de setembro em Senador Canedo. O iníci...