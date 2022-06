Cidades Netos e filhos tatuam máquina de costura em homenagem à idosa no aniversário de 76 anos Maria Aparecida, natural de Luz, em Minas Gerais, se mudou para Goiânia ainda jovem e aqui construiu uma família com 4 filhos e 9 netos

Uma máquina de costura e uma infância repleta de memórias afetivas. Mãe de 4 filhos e avó de 9 netos, Maria Aparecida foi homenageada pela família com uma tatuagem coletiva. A ideia, que surgiu na brincadeira de um neto, virou imagem na pele: uma máquina de costura da Dona Maria, tatuada em filhos e netos. A surpresa foi revelada bem no dia do aniversário de 76 anos d...