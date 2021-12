Cidades No caminho para auxiliar trabalhos na Bahia, bombeiros de Goiás se deparam com acidente de carro Militares goianos foram enviados para trabalhar em operações de enchentes e alagamentos que assolam o estado vizinho

Os bombeiros de Goiás que foram enviados para auxiliar em operações de enchentes e alagamentos que assolam a Bahia se depararam com um acidente de trânsito na pista nesta segunda-feira (27) durante o deslocamento da equipe. Um veículo de passeio saiu da pista e ficou submerso em São Félix do Coribe (BA). Em apoio à Polícia Rodoviária Federal, as equipes realizaram a reti...