No Dia do Gari, crianças da Legião da Boa Vontade entregam cartinhas aos profissionais da Comurg

Em comemoração ao Dia Nacional do Gari, as crianças atendidas pela Legião da Boa Vontade (LBV) entregaram, nesta segunda-feira (16), cartinhas com mensagens de incentivo e reconhecimento dedicadas aos profissionais da Companhia de Urbanização de Goiânia (Comurg). O encontro foi realizado no Centro Comunitário de Assistência Social, no Setor Rodoviário, na capital. Mas as hom...