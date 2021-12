Cidades No mesmo dia que Maurílio, morre cantor sertanejo Yago, da dupla com Santhiago, aos 29 anos Yago também conhecido por fazer imitações de outros músicos sertanejos; ele estava internado desde o início do mês tratando um linfoma que causou uma condição grave

Após Maurílio, outro cantor sertanejo morreu nesta quarta-feira (29). Yago, de 29 anos, que fazia dupla com Santhiago, estava internado no Hospital Erasto Gaertner, em Curitiba, no Paraná, desde o início de dezembro. Ele tratava um linfoma que causou uma pneumotórax, condição em que o ar do pulmão vaza para o tórax. Yago também era conhecido por fazer imitações de o...