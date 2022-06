Um ensaio pré-casamento inusitado movimentou a internet nesta semana. O corretor de imóveis Henrique Carvalho, de 29 anos, e Izabelle de Cássia, de 28, doutoranda em geografia, fizeram as fotos na Universidade Federal de Goiás (UFG) vestidos com fantasias da animação “Os Incríveis”.

Em entrevista ao G1, o casal explicou que se formaram na UFG, ele em administração e ela em geografia, por isso é tão significativo para eles. “A gente queria fazer um ensaio diferente e gostamos muito de animação. A roupa dos ‘Incríveis’ serviu no nosso 'buchinho', por isso escolhemos”, contou Henrique”.

O casal também contou que estão juntos há 11 anos e que a história deles começou com o início das graduações. Até o pedido de noivado foi feito ao lado da UFG. “Todo nosso contexto de vida é relacionado à universidade”.

No perfil da UFG no Instagram, os estudantes reagiram: “Parabéns casal! Que sejam muito felizes e continuem nessa vibe”, escreveu uma seguidora. Um amigo do casal escreveu: “só acredito que fizeram isso, por eu conhecer você (s)!”. Outra fez uma referência à fantasia da dupla: “casal mais incrível da UFG”.

A maioria dos comentários, no entanto, fala da criatividade do casal. Veja alguns:

“Lançando tendência! Parabéns, autênticos desde sempre”.

“Ideia genial”

“Originalidade sempre foi o forte desse casal”

