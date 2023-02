Levantamento feito pelo POPULAR mostra que cursos voltados para a área de tecnologia na Universidade Federal de Goiás (UFG) viram o nível da concorrência aumentar nos últimos anos. Paralelamente, cursos que tradicionalmente se encontram entre os mais concorridos estão com a nota de corte praticamente estagnada. Os dados constam no Sistema de Seleção Unificada (Sisu) do Ministério da Educação (MEC), que usa a nota do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) para seleção de candidatos em instituições de ensino superior.

Três dos cinco cursos com maior nota de corte neste ano na UFG são de tecnologia: Engenharia de Software, Inteligência Artificial e Ciências da Computação. Já entre os 10 primeiros também aparece o de Sistema de Informação. A diferença de nota de corte de Medicina para Engenharia de Software em 2023 ficou em 3,99 pontos. Em 2012, quando o processo de seleção pela nota do Enem foi instalado, ficou em 88,08.

Os quatro cursos da área de tecnologia que aparecem entre os dez mais concorridos em relação à nota tiveram um aumento de mais de 10 pontos na nota de corte em relação ao ano passado. A de Inteligência Artificial subiu 30,74 pontos, seguido pelo curso de Engenharia de Software (22,68 pontos a mais), Ciências da Computação (21,98) e Sistema de Informação (16,64).

Entre os outros seis cursos entre mais concorridos de 2023, três tiveram queda na nota de corte em relação ao ano anterior, inclusive o de Medicina, que passou de 798,93 para 795,83. Mesmo entre os outros três que tiveram aumento, não passou de 0,59 pontos (veja quadro).

O cruzamento de dados feito pelo POPULAR mostra que o crescimento verificado nos cursos voltados para o setor de tecnologia se tornou mais constante a partir de 2018, mas principalmente depois de 2020. A nota de corte de Engenharia de Software, por exemplo, subiu quase 100 pontos nos últimos seis anos, enquanto a de Ciência de Computação, quase 80.

O pró-reitor de Graduação da Universidade Federal de Goiás (UFG), Israel Elias Trindade, associa a ascensão da tecnologia aos efeitos da pandemia da Covid-19 e ao mercado de trabalho. “Estes cursos têm uma empregabilidade muito boa. Principalmente depois do surgimento da Covid, estes profissionais da tecnologia da informação foram mais valorizados. Até então nós não estávamos tão expostos à tecnologia. Tivemos de trabalhar mais com isto, dar aula remotamente, por exemplo, esta atividade ganhou relevância na sociedade”, avalia.

O aumento significativo na nota de corte verificado nos cursos voltados para tecnologia não se reflete nos cursos da UFG no geral. A nota de corte média subiu de 661,60 para 662,44. Em apenas 38 cursos, a nota de corte subiu mais de um ponto em relação ao ano passado. Já em 12, a nota de corte ficou praticamente estável com variação positiva ou negativa que não ultrapassa um ponto.

Dos 20 candidatos aprovados por ampla concorrência (AC) no curso de Engenharia de Software, 70% fizeram uma pontuação no Enem superior à nota de corte do curso de Medicina. Já no curso de Inteligência Artificial foram 55% dos 20 selecionados. Como comparação, no curso de Direito matutino, o quarto com maior concorrência, apenas 10% dos 30 aprovados por AC tiveram pontuação acima de 795,83.

Embora os cursos da área de TI se destaquem na nota de corte elevada, eles não têm taxas de candidatos por vaga tão elevadas quanto graduações relacionadas à saúde como Medicina e Medicina Veterinária. No grupo dos dez mais concorridos as inscrições por formação variam de 2 mil a mais de 12 mil candidatos. Com o terceiro maior ponto de corte em 2023 (778,81 pontos), Inteligência Artificial é apenas o 43º mais demandado com 259 inscrições.