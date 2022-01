Cidades Notificações de hanseníase caem no Brasil, alerta SBD A pandemia da Covid-19 e o afastamento das pessoas dos cuidados de saúde são apontados como causa

A pandemia da Covid-19 provocou, no ano passado, queda de 57% nas notificações de hanseníase no Brasil. Até o momento, foram registrados no País 12.045 novos casos da doença, informa levantamento preliminar feito pela Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD) com base em dados do Sistema de Informação de Agravos de Notificação (Sinan) do Ministério da Saúde. A pesqu...