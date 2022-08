A partir desta segunda-feira (22) o estado de Goiás começa a emitir a nova Carteira Nacional de Identidade. O documento adotará o número de inscrição do Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) como registro geral, único e válido para todo o país. Inicialmente, apenas as pessoas que ainda não possuem RG em Goiás poderão solicitar o documento.

Com a nova identidade, o número do RG antigo, que pode ser solicitado atualmente em cada estado brasileiro e no Distrito Federal, deixa de existir e apenas o CPF é considerado. Segundo o Governo Federal, o objetivo é unificar o número do documento em todas as unidades dos institutos de identificação, como também, reduzir os riscos de fraudes.

Os interessados devem estar com os dados regularizados na Receita Federal, sendo o nome completo (o mesmo descrito na Certidão de Nascimento para as pessoas solteiras ou Casamento, para as pessoas casadas, ou Divórcio, para as separadas), nome da mãe e data de nascimento. Caso os dados não estejam de acordo com a Receita Federal, o cidadão pode regularizar a situação pelo site do Governo Federal.

Há a opção de incluir o nome social, tipo sanguíneo e fator RH, certificado militar, número do PIS/NIS, CNH, identidade funcional ou carteira profissional, título de eleitor e condições específicas de saúde, cuja divulgação contribua para a preservá-la ou salvar a sua vida e a disposição a doar órgãos em caso de morte.

Para requerer o RG Nacional é necessário efetuar o agendamento. Em Goiânia, o único local disponível para o novo documento é o Vapt-Vupt da Praça Cívica; em Anápolis, no Vapt-Vupt do AnaShopping e, em Alexânia, no posto da prefeitura que atende o programa RG para todos.

Segundo a Polícia Civil, o estado de Goiás tem até março de 2023 para começar as emissões do RG Nacional para quem já possui o documento. Dessa forma, o RG comum continua válido até o ano de 2032, não sendo necessário a troca imediata.