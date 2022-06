Cidades Nova ecobarreira é instalada no Rio Meia Ponte Essa é a segunda estrutura posicionada no rio para conter resíduos flutuantes descartados irregularmente

O Rio Meia Ponte recebeu sua segunda ecobarreira para contenção de resíduos flutuantes neste sábado (4). A estrutura feita de galões, cordas e redes, amarrados de uma ponta a outra dos rios, tem objetivo de segurar materiais descartados irregularmente no manancial. A ecobarreira foi instalada na altura da Ponte do Jacó, entre Goiânia, Aparecida de Goiânia e Senador C...