Nova frente fria deve chegar a Goiás neste fim de semana Corredor de umidade que está atuando no estado perde força e chuvas mais volumosas tendem a reduzir

As chuvas mais volumosas deste início de semana devem começar a reduzir a partir desta quarta-feira (24) em Goiás. Isso é reflexo da perda de força do corredor de umidade que atualmente está atuando pelo Centro-Oeste do Brasil. No entanto, uma nova frente fria deve chegar a Goiás a partir desta sexta-feira (26). Essa nova frente fria oriunda do Sul do país está ...