Coloca casaco, tira casaco! Mais uma frente fria deve derrubar as temperaturas nas regiões sul e sudoeste de Goiás neste fim de semana. Em Jataí, a previsão é de 14°C. Já em Itumbiara, pode atingir 17°C. Mas calma, somente alguns municípios terão o tempinho mais fresco e a possibilidade de chuva nos próximos dias.

Segundo o Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas do Estado de Goiás (Cimehgo), o ar frio de origem polar vai deixar as manhãs mais fresquinhas, entre 16°C e 19°C, na maioria das regiões. No entanto, o tempo segue com sol e temperaturas elevadas no centro norte goiano.

Em Goiânia, o tempo deve permanecer estável, com mínima de 17°C no início da manhã e máxima de 32°C ao longo do dia. A umidade relativa do ar continua entre 20% a 70%. De acordo com o André Amorim, Gerente do Cimehgo, a boa notícia é que a frente fria deve deixar a temperatura mais agradável na capital.

Confira as mínimas para algumas regiões de Goiás:

- Goiânia: 17º

- Anápolis: 16º

- Rio Verde: 15º

- Jataí: 14º

- Porangatu: 19º

- Luziânia: 17º

- Catalão: 18ºC

- Itumbiara: 17ºC

- Ouvidor: 16ºC

- Goiandira: 16ºC

- Três Ranchos: 15ºC

- Cumari: 16ºC

- Anhanguera: 16ºC

- Ipameri: 17ºC

- Nova Aurora: 17ºC

- Cristalina: 15ºC

- Santa Helena: 16ºC

- Ceres: 19ºC

- Goianésia: 18ºC

- Davinópolis: 15ºC

- Rubiataba: 19ºC

- Flores de Goiás: 21ºC

- Caldas Novas: 16ºC

- Pirenópolis: 15°C

