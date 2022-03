Cidades Nova lei permite permanência de Pecuária e zoológico na região Central de Goiânia Lei Complementar 171, de 2007, previa a retirada das sedes do parque agropecuário e do ZooGyn dos locais atuais para a periferia de Goiânia, mas atualização sancionada nesta sexta-feira (4) retira os dispositivos

O novo Plano Diretor de Goiânia vai permitir a permanência do Parque Agropecuário de Goiânia no Setor Nova Vila e do Zoológico de Goiânia (ZooGyn) no Setor Oeste, ambos localizados na região Central da capital. A lei, sancionada pelo prefeito Rogério Cruz (Republicanos) na sexta-feira (4), atualiza a legislação que estava em vigor desde 2007 e que previa a mudança das s...