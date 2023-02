Cidades Nova rede de drenagem quer mitigar alagamento no Lago das Rosas e Zoológico Obra para troca e ampliação da rede de drenagem da região da Alameda dos Buritis, no Setor Oeste, está com processo licitatório em andamento

O temporal da tarde de terça-feira (21) em Goiânia deixou um rastro de lama, lixo e destruição no Zoológico de Goiânia e no Parque Lago das Rosas, no Setor Oeste. O grande volume de água que desceu da parte mais alta da cidade revelou o sério problema de drenagem existente na capital projetada nos anos de 1930 para 50 mil habitantes e a cada dia está mais adensada e mais...