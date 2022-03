Cidades Nova Sede da Central Estadual de Transplantes é inaugurada nesta-quinta feira (29) Até junho de 2021, a CET funcionava nas dependências do Centro Estadual de Reabilitação Dr. Henrique Santillo (Crer), e a transferência desassocia suas atividades das unidades hospitalares.

O Governo der Goiás, por meio da Secretaria de Estado da Saúde de Goiás (SES-GO, inaugurou nesta terça-feira (29), a nova sede da Central Estadual de Transplantes (CET). A estrutura funciona 24hrs e fica localizada na Rua 94, no Setor Sul, na Região Central de Goiânia. A nova sede conta com ambiente amplo e climatizado, com salas para coordenações e estruturas admini...