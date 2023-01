O plano de 100 dias apresentado pela Equatorial, empresa que acaba de assumir o controle de fornecimento e distribuição de energia elétrica em Goiás, prevê a construção de três novas subestações no estado. Uma delas, em Aparecida de Goiânia, deve beneficiar 50,1 mil pessoas, incluindo de Goiânia.

Conforme a Equatorial, o projeto inclui linha de distribuição de 138 Kv (quilovolt) e seis quilômetros para atender a "crescente demanda industrial da região".

As outras duas subestações do plano de 100 dias, Riviera e Independência, devem beneficiar moradores de Goiânia, Aparecida e Senador Canedo.

De acordo com o presidente da Equatorial em Goiás, Lener Jayme, 44% das unidades transformadoras no estado sofrem com sobrecarga. "Precisamos eliminar essa sobrecarga, quer seja por meio da construção de novas subestações, quer seja pela criação de novos pontos de suprimento de energia", disse.