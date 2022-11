Depois de divulgar a foto de um suspeito pelo crime de estupro de vulnerável, a polícia recebeu denúncias de mais três pessoas que também teriam sido abusadas pelo homem, de 65 anos. A imagem de Sandoval Afonso da Silva foi divulgada no último dia 4.

De acordo com a Polícia Civil (PC), uma das vítimas é da família de Sandoval e tinha 11 anos de idade quando foi abusada. Ainda segundo as investigações, existem semelhanças entre os casos relatados. Ele se aproveita da amizade com as famílias das crianças e, quando ficavam a sós, forçava elas a pegarem em suas partes íntimas e passava a mão pelo corpo delas.

Uma outra vítima relatou que sofreu abusos diversas vezes, há cerca de 30 anos. As investigações da polícia vão continuar na tentativa de identificar outras possíveis vítimas do homem.

A PC divulgou a foto do suspeito na tentativa de encorajar outras pessoas que tenham sido violentadas.

Sandoval é criador e comerciante de peixes em Corumbá de Goiás, na região Leste do Estado. Ele foi preso preventivamente durante investigação de estupro de vulnerável cometido contra três crianças.

Relembre o caso:

Sandoval Afonso da Silva, de 65 anos foi preso no dia (4) novembro, em Corumbá de Goiás, na região Central do estado, investigado pelo crime de estupro de vulnerável cometido contra três crianças. A Polícia Civil do Estado de Goiás (PC-GO) recebeu a denúncia de familiares de uma criança que, após assistir uma reportagem na televisão sobre a prisão de um estuprador, relatou ter sido abusada por um parente.

