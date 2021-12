Recuo pode barrar novas vagas para vereadores em Goiânia

A pouca quantidade de assinaturas no projeto de emenda à Lei Orgânica que prevê o aumento do número de vereadores na Câmara Municipal de Goiânia ameaça a tramitação da proposta. Isso porque o vereador Bruno Diniz (PRTB) retirou a assinatura do texto. Como os vereadores só registram rubricas na matéria, é difícil até contar quantos o fizeram. O POPULAR contou, inicialmente, 12. Se assim fosse, com a queda para menos de um terço de assinaturas, o projeto poderia ser arquivado.

De acordo com as regras da Casa, para um projeto entrar em tramitação, o vereador precisa ter o aval de, no mínimo, um terço dos vereadores. Como são 35, a proposta de Clécio Alves (MDB) precisa ter, pelo menos, 12 assinaturas. A perda de uma implicaria no provável arquivamento da matéria. Ainda assim, de acordo com a diretora Legislativa da Câmara, Gabriela Machado, o vereador ainda teria a chance de colher mais assinaturas para suprir a desistência, já que o projeto ainda não começou a ser votado.

Reforço contra Covid é aplicado com intervalo de 4 meses em Goiânia

A partir desta semana, os municípios devem adotar a recomendação do Ministério da Saúde (MS) para reduzir para quatro meses o intervalo entre a segunda dose e a aplicação de reforço contra a Covid-19 para pessoas com mais de 18 anos. Em Goiânia, os imunizantes estão disponíveis em 68 pontos de vacinação. Já Aparecida passa a ofertar as doses nesta terça-feira (21) em 36 postos, além da Central de Imunização e do drive da Cidade Administrativa. As outras cidades também deverão traçar estratégias para seguir a orientação federal.

Para imunossuprimidos, o MS informa que será necessário que estes também tomem reforço com intervalo de quatro meses a partir da última vacina contra a Covid-19. Este público, que inclui pessoas com câncer, HIV e transplantados, por exemplo, já tomou três doses de vacinas contra a doença. Nestes casos, será necessário que recebam a quarta dose.

Plano de Recuperação Fiscal de Goiás prevê cinco medidas com impacto de R$ 8 bi até 2028

O Plano de Recuperação Fiscal (PRF) do Estado de Goiás prevê um pacote de cinco medidas de ajuste com impacto financeiro de R$ 8 bilhões até 2028. O maior efeito é de redução de renúncias tributárias, com previsão de corte de R$ 3,33 bilhões. O PRF é o principal documento para a adesão ao Regime de Recuperação Fiscal (RRF), programa de socorro financeiro da União aos Estados, que, no caso de Goiás, depende apenas de assinatura do presidente Jair Bolsonaro (PL).

Nesta segunda-feira (20), o governador Ronaldo Caiado (DEM) fez reunião virtual com parlamentares da bancada federal para pedir ajuda no convencimento ao presidente, quando ficou acertado que haverá pedido de audiência no Palácio do Planalto.