Novo arcebispo de Goiânia toma posse e elogia trabalho de antecessor Dom João Justino de Medeiros Silva, de 55 anos, foi elogiado por fiéis que assistiram missa. Uma das características dele é a presença nas redes sociais

O novo arcebispo da Arquidiocese de Goiânia, Dom João Justino de Medeiros Silva, de 55 anos, tomou posse nesta quarta-feira (16) em missa solene realizada no Santuário Basílica Sagrada Família, na Vila Canaã, na capital. Simpático e solícito, ele posou para selfies, tirou fotos com idosos e deficientes físicos e destacou no discurso que não há quem seja maior que o out...