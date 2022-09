Cidades Novo ato contra a suspensão do piso da enfermagem é articulado para sexta (9) Profissionais da saúde, enfermeiros e técnicos de enfermagem se reuniram nesta segunda-feira (5) contra suspensão da lei por ministro Luís Roberto Barroso

Um novo ato de trabalhadores da enfermagem contra contra a suspensão da implementação do piso salarial da classe pelo ministro Luís Roberto Barroso é alinhado entre as entidades representativas para a próxima sexta-feira (9), às 9h, de acordo com a presidente do Sindicato dos Enfermeiros do Estado de Goiás (Sieg), Roberta Rios. O local ainda não foi defini...