Prefeitura de Goiânia publica decreto com novas restrições

A Prefeitura de Goiânia publicou o decreto com as novas medidas de distanciamento social no Diário Oficial do Município (DOM) desta terça-feira (18). As restrições já tinham sido anunciadas na segunda-feira (17) pelo secretário municipal de Saúde, Durval Pedroso, durante coletiva de imprensa.

Como o POPULAR já detalhou, o dispositivo proíbe festejos de Carnaval, grandes shows e eventos, com exceção dos que estão programados, e baladas na capital. Ao proibir baladas, a Prefeitura se refere especificamente a pistas de dança. O funcionamento de boates, por exemplo, está autorizado, desde que com 50% da capacidade e até no máximo 500 pessoas no ambiente, mas desde que não fiquem pessoas em pé ou na pista de dança.

Quanto ao Carnaval, a Prefeitura detalha no decreto que os festejos estão proibidos tanto em locais fechados como abertos. O Paço, por sua vez, autoriza a realização de cerimônias religiosas, em ambientes fechados, desde que sejam promovidas de sábado a domingo, com lotação máxima de 50% da capacidade, e intervalo mínimo de uma hora entre os cultos, missas e reuniões.

Vacinação infantil tem baixa procura em municípios de Goiás

Diversos municípios goianos notaram uma baixa procura pela vacina infantil contra a Covid-19 nesta segunda-feira (17), quando a imunização de crianças com idade de 5 a 11 anos começou em Goiás. Goiânia, Anápolis e Jataí.

Em Aparecida de Goiânia, foram aplicadas apenas 351 doses da vacina. A expectativa da prefeitura da cidade é que a adesão aumente com o início da vacinação nas escolas, que ocorrerá de 20 de janeiro a 28 de fevereiro, em mais de 50 unidades públicas e privadas da cidade. “Nosso foco para alcançar este público é a vacinação escolar”, explica Renata Cordeiro, coordenadora de Imunização da Secretaria Municipal de Saúde (SMS).

Até o fechamento desta reportagem, Trindade e Rio Verde ainda não tinham concluído o balanço do primeiro dia de vacinação contra a Covid-19 em crianças, mas ambos municípios afirmaram que a procura nos postos também foi baixa.

Número de internações por Covid-19 volta a subir em Goiás

O número de pessoas internadas em leitos de UTI e enfermaria para Covid-19 na rede estadual e na municipal de Goiânia continua subindo, em porcentual acima ao de leitos ativados pelo poder público. Nos últimos 7 dias, o total de pacientes em estado mais grave subiu 41,6% nos hospitais regulados pela Secretaria de Estado da Saúde (SES) e 28,6% nos controlados pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS) da capital. Já o de pessoas acamadas em situação mais leve o aumento foi, respectivamente, de 38,2% e 10,2% nos últimos 5 dias.

Com isso a taxa de ocupação das UTIs que no começo da semana passada estava em torno de 70% nas duas redes passou para cerca de 80%. Nas enfermarias, a taxa de ocupação se manteve nas mesmas casas decimais em ambos os casos (em torno de 60% na estadual e acima de 80% na municipal).