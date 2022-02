Cidades Novo deslizamento é registrado no Morro do Mendanha em Goiânia A Defesa Civil interditou a Rua da Mantiqueira e monitora a situação no local. Esta é a segunda queda de terra no local desde janeiro

A Rua da Mantiqueira, no Jardim Petrópolis, na capital, está totalmente interditada após um novo deslizamento de terra no Morro do Mendanha. O coordenador operacional da Defesa Civil, Anderson Marcos de Sousa, explicou que o deslizamento foi registrado na madrugada de quarta para quinta-feira (17) e desde então a via está bloqueada. Nenhuma residência foi atingida. Parte do bar...