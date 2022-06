O governo federal apresentou o novo modelo de passaporte que entra em vigor em setembro e inclui foto ‘fantasma’, ‘fundo invisível’ e figuras que representam a fauna e flora do Brasil. Os biomas brasileiros também vão aparecer quando colocado em luz ultravioleta. As mudanças são para deixar o documento mais seguro contra fraudes, segundo as autoridades. O modelo foi apresentado nesta segunda-feira (27). A última grande mudança foi feita em 2015.

Assim como já funciona atualmente, o novo RG, também atualizado pelo governo, não substitui o passaporte. Apenas os países do Mercosul têm um acordo com o Brasil e liberam a entrada verificando apenas o RG. Para outros lugares do mundo é preciso do passaporte.

Não será preciso fazer a troca imediata do documento. O modelo antigo ainda vai continuar valendo até expirar a data de vencimento. A validade continuará sendo de dez anos.

O Ministério da Justiça informou que o modelo apresentado pelo governo só começará a ser produzido em setembro, data do bicentenário da Independência do Brasil. A última grande atualização no documento foi em 2015, quando passou a ser chamado de passaporte eletrônico e recebeu um chip. O prazo de validade dele passou de 5 para 10 anos.

Segundo o governo, não haverá aumento na taxa paga para tirar o passaporte. O valor do documento hoje no site da Polícia Federal é de R$ 257,25 para o modelo comum. Passaportes de emergência e/ou para casos especiais têm valores diferenciados.

Além da capa, que volta a estampar o brasão da República, substituindo o Cruzeiro do Sul, por dentro as páginas trazem figuras da fauna e flora brasileira com estampas de animais, plantas e ainda esculturas e lugares turísticos.

Será possível ver um fundo com os nomes dos biomas do Brasil quando colocado em luz ultravioleta. Na identificação, a foto do titular do passaporte aparece em preto e branco como uma ‘foto fantasma’ e outra foto ainda será formada a partir dos dados biométricos.

Outra medida de segurança está na página das informações pessoais do portador do documento. Ela vai receber uma lâmina de segurança.

Leia também:

- Justiça determina que companhia aérea indenize cliente que perdeu voo por falha no sistema

- Lewis Hamilton recebe título de cidadão honorário brasileiro