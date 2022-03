Cidades Novo Plano Diretor de Goiânia é sancionado por Rogério Cruz Durante a cerimônia, parlamentares discursaram elogiando a construção do texto.

Foi sancionada na manhã desta sexta-feira (4), sem vetos, a revisão do Plano Diretor de Goiânia pelo prefeito Rogério Cruz (Republicanos). A cerimônia ocorreu no Salão Nobre do Paço Municipal e contou com a presença de vereadores e representantes do setor produtivo. O documento que determina novas regras para o crescimento da cidade foi aprovado pela Câmara...