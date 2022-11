Cidades Novo Plano Diretor deixa Pirenópolis 66% maior Minuta do projeto que orienta o ordenamento para os próximos dez anos amplia espaço do município de 25,97 km² para 43,24 km². Urbanização de espaço rural também é prevista

A minuta do novo Plano Diretor de Pirenópolis, município distante cerca de 130 km de Goiânia, aumenta sua zona urbana em 66%. A área passa dos 25,97 km² regulamentados no documento de 2002 para 43,24 km² na proposta atual. A expansão urbana se apresenta com maior ênfase a partir do Aeroporto de Pirenópolis, margeando o Rio das Almas, no sentido da Fazenda Boa Vista Pi...