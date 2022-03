Cidades Novo secretário de Finanças de Goiânia teve suspenso contrato de R$ 720 mil com a Comurg em 2021 Escritório de Vinícius Henrique foi contratado por inexibilidade de licitação em agosto para assessorar companhia a identificar valores reais de receita e despesa, mas forma de contrato foi questionada pelo TCM-GO e pelo MP-GO.

O novo titular da Secretaria Municipal de Finanças (Sefin) de Goiânia, Vinícius Henrique Pires Alves, de 35 anos, é dono da JBV Assessoria e Contabilidade Pública Governamental, que chegou a assinar um contrato sem licitação com a Companhia Municipal de Urbanização de Goiânia (Comurg) no valor de R$ 720 mil em agosto do ano passado. A companhia encerrou o contrato após p...