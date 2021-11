Cidades Novo surto de Covid entre indígenas já soma mais de 150 casos em MS Com 89 casos e um óbito, a cidade de Dourados em Mato Grosso do Sul, lidera o ranking de infectados e de internados em UTI, com quatro pessoas

O estado de Mato Grosso do Sul registrou mais de 150 casos e duas mortes por Covid-19 entre indígenas na última semana, segundo boletim do Distrito Sanitário Especial Indígena no estado. O quadro já é considerado um surto e atingiu aldeias que há dois meses não tinham nenhum infectado pelo novo coronavírus. Com 89 casos e um óbito, a cidade de Dourados lidera o rank...