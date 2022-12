Dois novos caças Gripen da Força Aérea Brasileira (FAB) chegaram na manhã de terça-feira (29) à Base Aérea de Anápolis (BAAN), a 55 km de Goiânia. Até o final deste ano, a BAAN prevê que outras duas aeronaves pousem em território goiano. Elas vão integrar o grupo de defesa aérea Esquadrão Jaguar.

A FAB comprou 40 aeronaves do modelo F-39 Gripen, que estão sendo fabricadas na Suécia. A Base prevê realizar um evento de início das atividades operacionais no dia 19 de dezembro, porém não informou as características e a performance dos caças devido ao sigilo das Forças Aéreas.

As aeronaves vão integrar o grupo de defesa aérea Esquadrão Jaguar, de Anápolis, e atuar na defesa da capital federal, Brasília. Por fim, a Base Aérea explica que a entrega do lote 40 caças está sendo gradual, pois elas ainda estão sendo fabricadas na Suécia.

A reportagem entrou em contato com Força Aérea Brasileira (FAB) por meio do WhatsApp e e-mail para questionar sobre as características e a performance do modelo da aeronave, mas não obteve retorno até a última atualização desta matéria.

