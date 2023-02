Os três novos desembargadores do Tribunal de Justiça de Goiás (TJ-GO), Vicente Lopes da Rocha Júnior, Silvânio Divino de Alvarenga e Eliseu José Taveira Vieira, tomarão posse na manhã desta segunda-feira (27), no Palácio da Justiça Desembargador Clenon de Barros Loyola, em Goiânia. A sessão solene contará com a presença do governador de Goiás, Ronaldo Caiado, do presidente da Assembleia Legislativa, deputado Bruno Peixoto, além de representantes do Ministério Público, e da Ordem dos Advogados do Brasil – seção Goiás (OAB-GO).

Conforme informou o TJ-GO, Eliseu Taveira assumirá a vaga reservada ao Quinto Constitucional do Ministério Público Estadual; Vicente Lopes, entrará na vaga destinada à Ordem dos Advogados do Brasil – Seção Goiás (OAB-GO) - em virtude da aposentadoria do desembargador Norival Santomé; e Silvânio Divino de Alvarenga assume, pelo critério de antiguidade, a vaga até então ocupada pelo desembargador Fausto Moreira Diniz, que anunciou sua aposentadoria voluntária.

Para o presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJGO), desembargador Carlos França, os três novos desembargadores irão engrandecer o Tribunal. “Estão chegando em um Tribunal de Justiça Selo Diamante e certamente vão colaborar para que nossa prestação jurisdicional seja ainda mais eficiente e rápida", pontuou.

Sobre os novos desembargadores:

Em seus mais de 20 anos de carreira na advocacia, Vicente Lopes atuou nas áreas cível, administrativa e eleitoral. Entre os anos de 2015 e 2017, atuou como juiz substituto no Tribunal Regional Eleitoral de Goiás (TRE-GO) na classe jurista. E, desde 2018 ocupava o cargo de juiz titular do TRE-GO.

Silvânio Divino de Alvarenga é magistrado de carreira desde 1989, tendo começado na comarca de Ivolândia. Passou também pelas comarcas de Crixás, Jataí, Goiás e, em 2014, chegou à comarca de Goiânia, ao assumir a 12ª Vara Cível de Goiânia. Em 2020, Alvarenga assumiu o cargo de juiz substituto em segundo grau.

Eliseu Taveira, por sua vez, começou a carreira como promotor de Justiça do MP-GO, em 1985, na comarca de Araguacema, município que hoje faz parte do estado do Tocantins. Passou também pelas comarcas de Turvânia, Colinas do Sul, Luziânia e Goiânia. Em 1995, Taveira assumiu o posto de procurador de justiça.

