Os novos dirigentes do Tribunal Regional do Trabalho (TRT) tomaram posse nesta sexta-feira (3) em cerimônia que foi transmitida pela internet. A solenidade teve início às 17h30 no auditório dos Goyazes, que fica na sede do TRT – 18º Região, em Goiânia. Os empossados vão exercer as funções designadas durante o biênio 2023/2025.

Tomaram posse os desembargadores Geraldo Rodrigues do Nascimento e Eugênio José Cesário Rosa, que assumem a presidência e vice-presidência do TRT, respectivamente. Também foram empossados na solenidade: o desembargador Paulo Pimenta, como vice-ouvidor do Tribunal, o desembargador Platon Filho, como diretor da Escola Judicial do TRT-18 e a desembargadora Kathia Maria Bontempo de Albuquerque, como ouvidora-geral e ouvidora da mulher.

Os dirigentes que assumiram os cargos foram eleitos pelo Tribunal Pleno em outubro de 2022 e o vice-presidente do TRT-18, Eugênio José Cesário Rosa assume também o cargo de corregedor regional.

A cerimônia contou com a presença de representantes de tribunais, como das ministras do Tribunal Superior do Trabalho, Dora Maria da Costa, corregedora-geral da Justiça do Trabalho Delaíde Miranda Arantes, entre outras autoridades dos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário.

Quem são os empossados:

O desembargador Geraldo Rodrigues do Nascimento, é natural de Manaus (AM), graduado em Direito na Associação de Ensino Unificado do Distrito Federal. É tem formação em Administração pela Universidade Federal do Pará. Pós-graduado Lato Sensu em Direito Processual Civil pela Faculdade Anhanguera de Ciências Humanas. É o atual vice-presidente e corregedor do Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região para o biênio 2021-2023.

O Desembargador Eugênio José Cesário Rosa, é natural de Alvarenga, no leste de Minas Gerais, e tem o título de cidadão goiano concedido pela Assembleia Legislativa do Estado em 2022. Graduado em Direito pela Universidade de Brasília (UnB). Foi diretor da Escola Judicial no TRT-18 no biênio 2019-2020.