Cidades Nuvem de poeira assusta moradores de Crixás Pó preto seria causado pela extração de ouro na unidade de Serra Grande. Secretaria Municipal de Meio Ambiente recebeu inúmeras reclamações e investiga o caso

Moradores de Crixás, no Noroeste goiano, têm reclamado de transtornos causados por uma suposta nuvem de poeira de mineração no município. A situação não é de agora, mas teria se intensificado nos últimos dois anos, o que tem preocupado a população, que sente um aumento nos problemas de saúde, como alergias e infecções respiratórias. A Secretaria de Meio Ambiente do mun...