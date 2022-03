Cidades Nuvem do Saara pode atingir o Brasil Deslocamento foi verificado por satélite que serve à União Europeia

Uma nuvem de poeira vinda do deserto do Saara pode chegar ao Brasil nos próximos dias. O fenômeno lembra o episódio que aconteceu em 2020 e ficou conhecido como “Godzilla”, por causa de sua grande proporção, atingindo a Costa Rica.Imagens de satélite do Copernicus (Programa de Observação da Terra da União Europeia) já capturaram que a nuvem atingiu Porto Rico e conti...